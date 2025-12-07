БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Властите синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера "Кайрос"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Екипажът има нужда от храна

кораб танкер Ахтопол
Снимка: БТА
Слушай новината

Министерствата на отбраната и на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера "Кайрос", който се намира край бреговете на Ахтопол.

При разговор днес на представители на Изпълнителна агенция "Морска администрация" с хората от екипажа е станало ясно, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства.

В момента се подготвя доставката на необходимите продукти в рамките на днешния ден.

Действията се координират от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет "Пантер" от авиобаза "Чайка", за да достави на екипажа на танкера "Кайрос" необходимите хранителни провизии и комуникационни средства.

#блокиран танкер #ахтопол #кораб

Последвайте ни

ТОП 24

Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
1
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Затвориха Прохода на Републиката
2
Затвориха Прохода на Републиката
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района
3
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на...
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни кръстовища в Пловдив
4
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни...
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
5
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща...
"Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско - евакуираха хора, задействаха BG-Alert на няколко места
6
"Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско -...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
2
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
3
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
4
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
5
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
6
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...

Още от: Регионални

Протестът на гръцките земеделци: Нови блокади на "Кулата - Промахон"
Протестът на гръцките земеделци: Нови блокади на "Кулата - Промахон"
Започна санирането на 22 жилищни сгради в Пловдив Започна санирането на 22 жилищни сгради в Пловдив
Чете се за: 01:55 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско? Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.
Затвориха прохода Троян - Кърнаре Затвориха прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 00:15 мин.
Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско? Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Извънредно надзорните съвети на НОИ и НЗОК обсъждат Бюджет 2026 Извънредно надзорните съвети на НОИ и НЗОК обсъждат Бюджет 2026
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Затвориха прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Войната в Украйна: Според Зеленски има напредък в преговорите
Чете се за: 01:05 мин.
Европа
Букурещ избира кмет
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Чете се за: 14:22 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ