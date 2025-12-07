Властите синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера "Кайрос"

Министерствата на отбраната и на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера "Кайрос", който се намира край бреговете на Ахтопол.

При разговор днес на представители на Изпълнителна агенция "Морска администрация" с хората от екипажа е станало ясно, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства.

В момента се подготвя доставката на необходимите продукти в рамките на днешния ден.

Действията се координират от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет "Пантер" от авиобаза "Чайка", за да достави на екипажа на танкера "Кайрос" необходимите хранителни провизии и комуникационни средства.