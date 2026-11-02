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Водолази почистиха морското дъно около Моста в Бургас (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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водолази почистиха морското дъно около моста бургас
Снимка: БНТ
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Водолази почистиха морското дъно около Моста в Бургас. Акцията се проведе по повод Международния ден на Черно море. Тя беше организирана от членовете на Сдружението с нестопанска цел „Приятели на морето - Бургас“ и подкрепена от гмуркачи от Варна и София.

Тя се състоя под мотото „Да запазим чисти морето и морския бряг заедно“. Мероприятието протече при добри метеорологични условия. На брега бяха извадени множество метални и пластмасови отпадъци, изпотрошени риболовни принадлежности, стъклени бутилки и буркани, оловни тежести, заплетена месина, автомобилни гуми, телефони, касов апарат и дори една конска подкова.

„Морето не е само за нас, то е за всички след нас. За да запазим разнообразието в него, е нужно да го съхраним. Надяваме се все повече хора да осъзнаят, че то не е даденост и че е нужно да го опазваме“, заяви Ивайло Любенов, представител на „Приятели на морето - Бургас“.

„Обичаме природата, морето, израснали сме с тях. Мили са ни и искаме да бъдат чисти. Щастливи сме, че имаме чудесен град, на хубаво място, имаме море. Можеш, ако искаш, да плуваш, ако искаш, да стоиш на брега и да му се радваш, да мислиш – има за какво да се мисли“, сподели Пламен Димитров, който е водолаз.

Почистването на дъното край Моста в Бургас се е превърнало през годините в традиция, а водолазите го правят в началото на лятото и след края на сезона. Сред целите на инициативата е от морското дъно не просто да бъде извадено на сушата някакво количество боклук, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова

Интересна подробност беше фактът, че на дъното под Моста водолазите откриха стриди. Гмуркачите с оптимизъм коментираха, че това вероятно е добър знак за чистотата на морската вода в района.

#Моста в Бургас #морско дъно #водолази

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