Волен Чинков ще ръководи ЦСКА - Славия

Арбитърът Волен Чинков получи наряд за един от най-интересните двубои от предстоящия 10-ти кръг в българската Първа лига, в който тимът на ЦСКА посреща Славия на стадион "Българска армия".

Мачът между двата тима е в неделя (11 септември) от 17.45 часа, а помощници на Чинков в тази среща ще бъдат Мартин Венев и Димитър Димитров, а за системата ВАР ще отговаря Радослав Гидженов.

Дргугото столично дерби от кръга между Локомотив София и Левски пък бе поверено на Валентин Железов с помощници Мирослав Иванов и Станимир Илков. ВАР арбитър пък ще бъде Станимир Тренчев.

Срещата между "железничарите" и "сините" е в събота (10 септември) от 18.45 часа.

Ето ги и останалите съдийски назначения за 10-ия кръг в Първа лига:

9 септември 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - Спартак 1918

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Николай Неделчев Чакъров

СН: Георги Василев Йорданов

9 септември 2022 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

10 септември 2022 г., събота, 21:00 ч.

ПФК Черно море - Хебър 1918

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Генов Нарлев

11 септември 2022 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Костадин Георгиев Стоичков

12 септември 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Йордан Петров Петров АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Димитър Панайотов Костов

12 септември 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Милко Петков Николов

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