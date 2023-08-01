Волен Чинков ще ръководи двубоя между Локомотив Пловдив и Левски
Българският футболен съюз оповести съдийските назначения за предстоящия 4-и кръг на Първа лига.
Волен Чинков ще ръководи двубоя между Локомотив Пловдив и Левски.
Арбитър на столичното дерби между ЦСКА и Славия ще бъде Радослав Гидженов.
Шампионът Лудогорец гостува на Ботев Враца, като срещата е поверена на Георги Гинчев.
Съдийските назначения, публикувани на сайта на Българския футболен съюз:
4 август 2023 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Черно море - ФК Етър ВТ
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Антон Симеонов Генов
4 август 2023 г., петък, 21:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Кольо Димитров Данев
5 август 2023 г., събота, 19:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Спасов Славов
5 август 2023 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Георги Владимиров Игнатов
6 август 2023 г., неделя, 18:45 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Славия 1913
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Стоян Маринов Алексиев
6 август 2023 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев
СН: Валентин Желев Добрев
7 август 2023 г., понеделник, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Стоян Христов Денев
7 август 2023 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Крумовград
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Димитър Панайотов Костов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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