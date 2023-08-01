Българският футболен съюз оповести съдийските назначения за предстоящия 4-и кръг на Първа лига.

Волен Чинков ще ръководи двубоя между Локомотив Пловдив и Левски.

Арбитър на столичното дерби между ЦСКА и Славия ще бъде Радослав Гидженов.

Шампионът Лудогорец гостува на Ботев Враца, като срещата е поверена на Георги Гинчев.

Съдийските назначения, публикувани на сайта на Българския футболен съюз:

4 август 2023 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Черно море - ФК Етър ВТ

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Антон Симеонов Генов



4 август 2023 г., петък, 21:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Кольо Димитров Данев



5 август 2023 г., събота, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Георги Спасов Славов



5 август 2023 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Владимиров Игнатов



6 август 2023 г., неделя, 18:45 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Славия 1913

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Стоян Маринов Алексиев



6 август 2023 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Валентин Желев Добрев



7 август 2023 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Стоян Христов Денев



7 август 2023 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Крумовград

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Димитър Панайотов Костов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok