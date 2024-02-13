Волен Чинков ще свири Лудогорец - Черно море

Волен Чинков ще бъде главен съдия на голямото дерби между отборите на Лудогорец и Черно море, което ще бъде гвоздеят в програмата на откриващия кръг на пролетния полусезон в родната Първа лига.

Двубоят на "Хювефарма Арена" между първия и втория във временното класиране ще бъде идният понеделник (19 февруари) от 16:00 часа, като ви припомняме, че в първия дуел между тези два отбора през кампания "моряците" спечелиха минимално у дома с 1:0 след попадение на Цветомир Панов.

Помощници на Чинков в Разград ще бъдат Иво Колев и Дениз Соколов, а в ролята на четвърти рефер ще влезе Ивелин Занев.

За системата ВАР ще отговаря Георги Кабаков с асистент Мартин Маргаритов.

Съдийски назначения за 21-ия кръг в Първа лига:

16 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч.

ФК Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929 (София)

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Николай Георгиев Ангелов



17 февруари 2024 г., събота, 12:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Александър Костадинов Костадинов



17 февруари 2024 г., събота, 14:30 ч.

ПФК Славия 1913 (София) - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Ичко Лозев Лозев



17 февруари 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Пирин (Благоевград) - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Стефан Апостолов Апостолов



18 февруари 2024 г., неделя, 12:45 ч.

ФК Етър ВТ - ФК ЦСКА 1948 (София)

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев

СН: Стоян Маринов Алексиев



18 февруари 2024 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Локомотив (Пловдив)

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Крумов Виделов



18 февруари 2024 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Валентин Желев Добрев

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok