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Волен Чинков ще свири Лудогорец - Черно море

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от БНТ
23:08, 13.02.2024
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Волен Чинков ще свири Лудогорец - Черно море
Снимка: startphoto.bg
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Волен Чинков ще бъде главен съдия на голямото дерби между отборите на Лудогорец и Черно море, което ще бъде гвоздеят в програмата на откриващия кръг на пролетния полусезон в родната Първа лига.

Двубоят на "Хювефарма Арена" между първия и втория във временното класиране ще бъде идният понеделник (19 февруари) от 16:00 часа, като ви припомняме, че в първия дуел между тези два отбора през кампания "моряците" спечелиха минимално у дома с 1:0 след попадение на Цветомир Панов.

Помощници на Чинков в Разград ще бъдат Иво Колев и Дениз Соколов, а в ролята на четвърти рефер ще влезе Ивелин Занев.

За системата ВАР ще отговаря Георги Кабаков с асистент Мартин Маргаритов.

Съдийски назначения за 21-ия кръг в Първа лига:

16 февруари 2024 г., петък, 17:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Николай Георгиев Ангелов

17 февруари 2024 г., събота, 12:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Александър Костадинов Костадинов

17 февруари 2024 г., събота, 14:30 ч.
ПФК Славия 1913 (София) - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Ичко Лозев Лозев

17 февруари 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Пирин (Благоевград) - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Стефан Апостолов Апостолов

18 февруари 2024 г., неделя, 12:45 ч.
ФК Етър ВТ - ФК ЦСКА 1948 (София)
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Светослав Станимиров Стойчев
СН: Стоян Маринов Алексиев

18 февруари 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Локомотив (Пловдив)
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Крумов Виделов

18 февруари 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Валентин Желев Добрев

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#ПФК Лудогорец #ПФК Черно море #Волен Чинков #Първа лига
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