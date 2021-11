Всеки трети американец смята, че резултатите от последните избори за президент са фалшифицирани

Снимка: Архив

Всеки трети американец (31%) смята, че резултатите от президентските избори през 2020 г. са били фалшифицирани, в резултат на което победата е била открадната от кандидата на републиканците и тогавашен държавен глава Доналд Тръмп. Това сочи проучване на общественото мнение, публикувано от вестник "The Hill", проведено от Института за изследване на общественото мнение (Institute for Religion and Society Research).

Организаторите на проучването отбелязват, че преобладаващото мнозинство (82%) от зрителите на десните медии, свързани с Тръмп, сред които авторите на проучването посочват Fox News, уебсайта Newsmax и кабелния канал One America Network, са на такова мнение. Проучването показва, че 97% от аудиторията на последните две са убедени в похищението на изборните резултати.

Проучването установява също, че всеки пети американец вярва в конспиративната теория, че скоро в страната ще се случат големи "насилствени събития", а всеки шести анкетиран смята, че правителството тайно се управлява от група сатанисти.

Освен това 30% от привържениците на Републиканската партия, 17% от независимите и 11% от избирателите на Демократическата партия смятат, че насилието може да бъде оправдано.

Авторите на проучването смятат, че броят на тези "откъснати от действителността" хора в страната се увеличава, както и разликата между тях и останалата част от населението на САЩ, което е обезпокоително.

"По природа не съм паникьор, но тези цифри са тревожни", цитира вестникът думите на ръководителя и основател на Института за изследване на общественото мнение Робърт Джоунс. "Смятам, че сме длъжни да се отнесем сериозно към това като към заплаха за демокрацията".

В проучването, проведено между 16 и 29 септември, са взели участие общо 2508 пълнолетни американци.