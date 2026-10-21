Всяко кръстовище с регулировчик - какво налага мярката в града под тепетата?

От няколко дни движението на четири възлови кръстовища в Пловдив се регулира от пътни полицаи. Регулировчиците подпомагат трафика сутрин, в пиковите часове, когато тези отсечки са най-натоварени. Експериментът е по инициатива на Областната дирекция на полицията в Пловдив. Какво налага тази мярка и ще стане ли тя традиционна за движението в града?

"Основната цел на този проект е инициативата на областната дирекция да направи оценка на непосредственото полицейско регулиране в пиковите часове дали ще има ефективност за пропускателната способност на четирите най-натоварени кръстовища в града, които предварително обследвахме", това каза в "Денят започва" инспектор Иван Тончев - сектор "Пътна полиция" в Пловдив.

Той обясни, че се работи съвместно с Центъра за управление на трафика. Данните показват, че 4000 автомобила минават в пиков час около 7.30 до 8.30 през конфликтната точка на кръстовищата. Освен това всяка сутрин наблюдаваните кръстовища се заснемат с дрон, защото:

"Целта е да се види в дълбочина транспортните колонии и натовареността на дадени булеварди, така че да има реално измерими данни с предварителното ни проучване, за да може в бъдеще да се вземе адекватно управленско решение как да подходим към тези натоварени кръстовища".

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева