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Ян Диоманде подобри постижение на Джуд Белингам в Реал

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Спорт
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Националът на Кот д'Ивоар преживя историческа вечер на „Бернабеу“.

Ян Диоманде подобри постижение на Джуд Белингам в Реал
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Реал Мадрид направи едно от най-доминантните си представяния през сезона, побеждавайки Севиля с 4:1 в деветия кръг на Ла Лига, а заглавията в испанската преса бяха посветени на тийнейджърската сензация Ян Диоманде.

Националът на Кот д'Ивоар преживя историческа вечер на „Бернабеу“, затвърждавайки статута си на един от най-вълнуващите млади таланти в световния футбол, като същевременно подобри рекорд на Джуд Белингам.

С асистенцията си за гола на Арда Гюлер и собственото си попадение, Диоманде записа името си в историята на испанския гранд. Едва на 19 години и 338 дни, той стана най-младият футболист на Реал Мадрид през този век, който отбелязва гол и добавя асистенция в един и същи мач от Ла Лига.

С това забележително постижение Ян Диоманде измести Джуд Белингам. Английският полузащитник държеше рекорда на възраст 20 години и 51 дни, но привлеченията от РБ Лайпциг нападател пренаписа статистиката по впечатляващ начин.

#Ян Диоманде #ФК Реал Мадрид #Джуд Белингам

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