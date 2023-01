Ян Зомер е много близо до трансфер в Байерн Мюнхен

Вратарят Ян Зомер е много близо до трансфер в тима на Байерн Мюнхен, съобщава швейцарският вестник "Блик".

По информация на изданието Зомер вече е договорил личните си условия с "баварците", като се очаква тази вечер да премине медицински прегледи и да подпише договор до 2025 година, написа италианският журналист Фабрицио Романо.

Очаква се грандът от Мюнхен да плати 8 милиона евро плюс 1,5 милиона евро под формата на бонуси за правата на 34-годишния страж, който в момента е собственост на Борусия Мьонхенгладбах.

Байерн Мюнхен е в търсене на нов вратар, след като стано ясно, че титулярът на този пост Мануел Нойер е счупил пищял на крака си, докато е карал ски и ще отсъства до края на сезона.

Ако се стигне до привличането на Зомер на "Алианц Арена", това ще сложи край на престоя на швейцареца като футболист на Борусия Мьонхенгладбах, като с екипа на "жребчетата" той изигра общо 335 мача във всички турнири от 2014 година насам.

Междувременно от Гладбах вече са взели мерки за евентуалното напускане на Ян Зомер и са започнали преговори за взимането на неговия сънародник Йонас Омлин, който в момента играе за френския Монпелие.

Yann Sommer to FC Bayern, done deal and here we go! Full agreement now in place with ‘Gladbach, contract valid until June 2025 #FCBayern



Bayern will pay €8m plus €1.5m add-ons, as @Blick_Sport reported. Yann Sommer will undergo medical tests in the next hours. pic.twitter.com/j73mHIKipN