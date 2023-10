Яник Синер и Каспер Рууд отпаднаха от тенис турнира в Шанхай

Двама от поставените Яник Синер (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия) отпаднаха в четвъртия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Мастърс" в Шанхай с награден фонд 8,8 милиона долара.

Шестият в схемата Синер загуби от американеца Бен Шелтън с 6:2, 3:6, 6:7(5) за 2:31 часа.

21-годишният Шелтън, който достигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ през септември, наниза 15 аса за успеха и за първи път се класира за четвъртфиналите на турнир от такъв ранг.

В тайбрека на третия сет Шелтън поведе с 4:0, но Синер взе пет поредни разигравания, за да направи обрат 5:4. Последваха нови три точки за американеца, с които той затвори мача.

