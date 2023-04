ЮКОН спечели колежанската титла по баскетбол за мъже

ЮКОН Хъскийс спечели петата си титла в Колежанското първенство на САЩ по баскетбол за мъже, след като Адама Саного и Тристен Нютън записаха по един дабъл-дабъл за победа със 76:59 срещу Сан Диего Стейт Ацтекс.

Хъскийс, играещи за Университета на Кънектикът, спечелиха за шести пореден път на турнира с двуцифрена разлика. Нютън се отчете с 19 точки и десет борби, а Саного завърши със 17/10. Последният взе и приза за най-добър играч на шампионата.

Хъскийс завършиха двубоя с 23/53 в стрелбата от игра, както и с 24/27 от нарушения. Те водеха с 12 точки на полувремето и не допуснаха обрат до края, подобрявайки баланса си във финали до 5/0.

Мачът бе проведен на NRG Stadium в Хюстън пред 72 423 души. Сан Диего Стейт се доближи на шест точки 5:19 минути след началото на второто полувреме, но Джордан Хоукинс, който завърши с 16 точки, отговори моментално с точна стрелба от тройката.

