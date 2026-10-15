Ювентус надви Селта Виго след обрат и гол в добавеното време

Ювентус победи Селта Виго с 2:1 в мач от втория кръг на Лига Европа. Италианският клуб стигна до трите точки след обрат и гол в добавеното време.

Домакините откриха резултата на стадион "Балаидос" във Виго в 18-ата минута. Вилиот Сведберг подаде към Уго Алварес в наказателното поле. Испанецът се разписа с шут от вътрешността на вратарското поле.

След почивката "бианконерите" възобновиха равенството. Капитанът Маркос Алонсо се опита да овладее топката на гърди, но вместо това я сервира на Ник Волтемаде, който изравни с изстрел от воле.

Останалата част от второто полувреме премина в атаки за възпитаниците Лучано Спалети. Постоянството им се отплати в добавеното време. Резервата Рандал Коло Муани засече с глава центриране във вратарското поле на Андреа Камбиазо.

Ювентус оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Селта Вило заема 28-ата позиция в подреждането без спечелена точка.

В друг мач от турнира, игран по същото време, Левски спечели първата си точка в турнира след равенство с НЕК Ниймеген.