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Ювентус стигна до точка при визитата си на Каляри

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Спорт
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Рандал Коло Мауни спаси "бианконерите".

ювентус стигна точка визитата каляри
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Първият гол на Рандал Коло Муани за сезона спаси точка за беззъбия Ювентус като гост на високо летящия тим на Каляри, които пък поведоха първи в резултата след поредното попадение на Даниел Малдини. Крайното 1:1 остави сардинците на 4-о място с 13 точки, докато „Старата госпожа“ е две места по-надолу с 11.

В състава на домакините на пейката остана българският полузащитник Иван Сулев.

Домакините, които до днес имаха четири победи в първите си пет мача, се устремиха към нова победа, след като Даниел Малдини – на връх рождения си ден, откри резултата в 20-ата минута. Той започна атаката, след като отне топката от Франсиско Консейсао в халфовата линия, след което продължи напред, напради комбинация с Пол Менди, който му я върна и звездата на домакините вкара от седем метра.

След това вратарят на Ювентус Гийермо Викарио имаше работа при два далечни удара, а последвалото контролиране на средата от Ювентус не им донесе кой знае какво. Все пак гостите изравниха девет минути преди края на срещата, когато резервама Карим Алайбегович центрира на задна греда за Коло Муани, който вкара първия си гол за сезона.

А Коло Муани наистина трябваше да обърне резултата само четири минути по-късно, когато посрещна практически идентично центриране на Алайбегович, но този път той го прати с воле в долната част на напречната греда от пет метра. След него Андреа Камбиасо също тества вратаря Елиа Каприле на близката греда.

Напрежението избухна при последния съдийски сигнал, като Лучано Спалети и Фабио Пизакане – треньорите на двата отбора, започнаха да се обсипват с вербални обиди и дори си налетяха на бой, но съдията им показа по един червен картон заради поведението си.

#Серия А 2026/2027 #ФК Ювентус #ФК Каляри

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