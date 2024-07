Южен Судан с успешен олимпийски дебют на баскетболната сцена

Представителният тим на Южен Судан пренаписа своята история още при дебюта си на олимпийския турнир за мъже на Игрите в Париж. Баскетболистите на Роял Айви отказаха Пуерто Рико с 90:79 в мач от първия кръг в група C. На закрития стадион "Пиер Мороа" в Лил африканците изоставаха през първото полувреме, но във второто превъзмогнаха трудностите и разочароваха играчите на Нелсън Колон. Това се оказа достатъчно за южносуданците да запишат първа победа в историята си на най-големия спортен форум.

На 31 юли (сряда) Южен Судан ще играе с големия фаворит в групата - САЩ, а островитяните ще срещнат Сърбия.

