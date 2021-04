За първи път "Ройтерс" ще има жена за главен редактор

Алесандра Галони ще поеме поста на главен редактор в агенция "Ройтерс" от следващата седмица. Тя ще е първата жена, оглавявала световната информационна агенция в нейната 170-годишна история. Галони поема поста от Стивън Адлер, който се пенсионира.

47-годишната Галони заяви, че е "развълнувана" от възможността да "ръководи редакция от световна класа, пълна с талантливи, отдадени и вдъхновяващи журналисти".

So honored to lead the best newsroom in the world! https://t.co/BoaNp7RWkG