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Задържаха 36-годишен мъж в Кърджали за измами при изграждане на младежки център

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От 2022 до 2025 г. стойността на проекта е нарастнала повече от 3 пъти

Кърджали, младежки център
Снимка: БТА
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Задържаха 36-годишен мъж в Кърджали за документни измами и длъжностнот престъпление при изграждане на младежки център, съобщават от пресцентъра на полицията.

Община Кърджали е провела обществена поръчка, след което е подписан договор с дружество изпълнител на стойност 3 738 983 евро без ДДС. 1 933 120 евро от тази сума са по Плана за възстановяване и устойчивост.

При преглед на документацията за изграждането на младежкия център полицейски служители са установили, че голяма част от извършените строителни работи са на силно завишени цени в сравнение с пазарните – над два пъти, за някои дейности – и над три пъти. Събрани са данни за извършени документни измами при фактуриране на строително-монтажни дейности.

Задържаният днес по случая е 36-годишен от дружеството, на което е възложено строителството на обекта. Предстои снемане на обяснения и от длъжностни лица, които имат отношение към провеждането и изпълнението на обществената поръчка.

От пресцентъра на полицията допълват, че през 2022 година Община Кърджали е одобрила инвестиционен проект за изграждане на младежки център в Кърджали на стойност 2 320 000 лв. Три години по-късно сумата в подписания договор за изпълнение на същия проект е нараснала повече от три пъти.

За случая е уведомена Европейската прокуратура.

#увеличение повече от 3 пъти #строителство на Младежки център #разследване #европейски средства #Кърджали

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