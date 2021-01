Захариева: Осъждаме задържането на мирно протестиращи привърженици на Навални

"Осъждаме за пореден път насилственото задържане на мирно протестиращи привърженици на Алексей Навални". Това заяви от официалния си профил в Туитър вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева.

"Използването на непропорционална сила противоречи на поетите от Руската федерация ангажименти за зачитане на човешките права", допълва още вицепремиерът Захариева.

Задържаните на протестите в подкрепа на руския опозиционер Алексей Навални са над 3000. Сред тях е и съпругата му Юлия.

Протести се провеждат в цяла Русия. Акциите обаче не са разрешени от властите.

Реакция във връзка с арестите дойде и от върховния представител на ЕС по външната политика Жозеп Борел. Той заяви, че изразява съжаление за "масовото задържане и непропорционално използване на сила" срещу протестиращи и журналисти в Русия.

В своя туит Борел добави, че "Русия трябва да се съобрази с международните си ангажименти".

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments.