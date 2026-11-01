Заплашиха с тежки наказания мародерите и вандалите, вилняли във Франкфурт през нощта
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Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт заплаши с тежки наказания мародерите и вандалите, които вилняха във Франкфурт през нощта.
Маскирани с качулки лица ограбиха магазини в града, след като хиляди демонстранти излязоха по улиците на десетки германски градове през деня, за да поискат по-добро образование и по-ниски разходи за живот.
Вътрешният министър обвини "леви групировки и проблемни хора от мигрантската общност“ за безредиците. 30 души са арестувани. Съобщава се за щети и в Берлин, Кьолн и Хамбург.