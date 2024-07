Започна "Hills of rock 2024", очакват се над 60 000 почитатели на твърдото звучене

Над 20 хиляди меломани се събраха на Гребната база в Пловдив снощи в първия ден от "Hills of rock 2024". Ударното начало поставиха носителите на награди Грами - КoЯn. Американската ню метъл банда е повече от 30 години на сцената и има стотици музикални награди. Енергията на Джонатан Дейвис и компания накара стотици да запеят заедно с тях.

Днес отново се очертава запомняща се нощ, защото на основната фестивална сцена ще излязат "Bring Me The Horizon", които за пръв път ще застанат пред българска публика. С номинация за Грами и награда Брит, с над 5 милиона продадени албума, мултиплатинените "Bring Me The Horizon" идват в България, точно на върха на славата си.

В събота Гребната база ще бъде разтърсена от твърдото звучене на "Amon Amarth". Освен основната сцена има още две, на които се дава възможност за изява както на млади, така и на утвърдени български групи. На Гребната база ще забият общо над 50 групи, като се очакват над 60 000 почитатели на твърдото звучене.

