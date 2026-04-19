Започна изборният ден във Варна

Започна гласуването в община Варна. В 171-ва секция във Френската езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ изборният ден започна в 7:00 часа.

„Машината работи, секцията беше отворена навреме. Всички са на линия. Очакваме един успешен изборен ден“, каза председателят на 171-ва секция във Френската езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ - Варна.

Над 400 хиляди варненци в областта имат право на глас. 304 165 са за град Варна. 10 секции ще има в лечебни заведения. 12 са подвижните секции за хора с увреждания. Машините във Варненска област са 546. 399 са секциите в града и 147 – в 12-те общини. Има около 360 хиляди хартиени бюлетини на разположение.

Секционните комисии са 413. Най-много – 122, има в район „Приморски“, а 106 – в район „Младост“.

Вижте още в прякото включване на Даниела Цекова от Варна