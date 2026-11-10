Започна ремонтът на пропадналия участък от пътя между Якоруда и Юндола

Започнаха дейностите по укрепване и ремонт на пропадналия участък от път II-84 в участъка между Якоруда и Юндола. Проектът за спешния ремонт е изготвен от Областно пътно управление-Благоевград и беше публикуван на сайта на АПИ.

Изпълнението е възложено на пътноподдържащата фирма чрез процедура за директно договаряне, което позволява незабавен старт на ремонтните дейности.

Прогнозната стойност на ремонта е малко над два милиона евро, тъй като дължината на отсечката се оказала по-голяма, заради пукнатити на пътното платно около компрометирания участък, потвърдиха от АПИ.

Тежка техника и екипи на строителната компания Грома Холд вече работят на място.

Припомняме, че на първи ноември се срути подпорна стена, като пропадна и част от пътното платно в посока Юндола-Велинград. В спешен порядък беше разширена лявата лента, което осигури поетапно преминаване на коли и лекотоварни автомобили, а движението се регулира с мобилна светофарна система.

Заради продължаващата пълна забрана за преминаване на камиони над 12 тона и дългия обходен маршрут, представители на тежкотоварния транспорт се заканиха да блокират напълно движението в края на седмицата.