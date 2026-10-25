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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Засилено полицейско присъствие в плевенското село Буковлък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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Без напрежение започна изборния ден в плевенското село Буковлък, където на минали избори имаше нарушения. Тук право на вот имат над 3500 души.

Остава засилено полицейското присъствие. Вниманието е насочено към 205-а секция, която се счита за рискова, защото на един от вотовете миналата година там бяха открити 106 фалшиви бюлетини и вота беше частично касиран по списък.

В тази секция днес трябва да гласуват 1200 души, но до момента абсолютно никой не е дошъл да упражни правото си вот. Освен това, изборният ден днес съвпада със сбора на село Буковлък. Дали това ще окаже влияние на вота, предстои да разберем.

Вижте прякото включване на Даниела Димитрова

#България избира президент #с. Буковлък #засилено полицейско присъствие

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