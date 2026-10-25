Засилено полицейско присъствие в плевенското село Буковлък

Без напрежение започна изборния ден в плевенското село Буковлък, където на минали избори имаше нарушения. Тук право на вот имат над 3500 души.

Остава засилено полицейското присъствие. Вниманието е насочено към 205-а секция, която се счита за рискова, защото на един от вотовете миналата година там бяха открити 106 фалшиви бюлетини и вота беше частично касиран по списък.

В тази секция днес трябва да гласуват 1200 души, но до момента абсолютно никой не е дошъл да упражни правото си вот. Освен това, изборният ден днес съвпада със сбора на село Буковлък. Дали това ще окаже влияние на вота, предстои да разберем.

Вижте прякото включване на Даниела Димитрова