Жените съдии в мъжкия футбол

Датата 22 май ще остане в историята на българския футбол, тъй като за пръв път в историята жена ръководи двубой от елита на родното първенство. Християна Гутева беше главен съдия на двубоя между Крумовград и Левски, завършил с минимален успех за "сините".

Дали тя се е справила добре или не, оставям да прецените на вас, но в следващия материал ви представяме други подобни случаи в световния футбол, в който дамите "въдворяват" ред на терена.

Правим уточнението, че тук ще разгледаме само имена с изяви на международната сцена - в турнири под егидата на ФИФА или надпревари, организирани от останалите конфедерации.

Стефани Фрапар

Французойката е вече добре познато име на футболните фенове, като нейната звезда изгря по време на финала за Суперкупата на УЕФА през 2019 г. между Ливърпул и Челси. Тогава Фрапар стана първата жена, ръководила европейски финал при мъжете. Няколко месеца по-рано тя дебютира и във френската Лига 1 в среща между отборите на Амиен и Страсбург. Пет години по-късно Стефани вече има зад гърба си мачове във всички евротурнири, а през 2022 г. стана и първата жена с наряд за двубой от световното първенство по футбол за мъже.

Катерина Монзул

Няколко години преди появата на Фрапар обаче в Украйна предоставиха възможност на Катерина Монзул да бъде главен арбитър на срещата от местното първенство между Черноморец Одеса и Волин Луцк. През 2020 г. пък Монзул беше част от първата изцяло женска бригада, ръководила мач между два мъжки национални отбора (б.р Сан Марино - Гибралтар от Лигата на нациите), както и двубой от европейските клубни надпревари (б.р Гент - Слован Либерец в Лига Европа). Година по-късно родената в Харков арбитърка дебютира и в световните квалификации за шампионата в Катар, като свири три двубоя (Австрия - Фарьорски о-ви; Румъния - Лихтенщайн; Андора - Англия).

Едина Алвеш Батиста

Бразилката е още един пионер що се отнася до женското съдийство на мъжки футболни двубои. През 2020 г. тя става първата дама, която свири в официална среща от международен турнир на ФИФА по време на световното клубно първенство (б.р Улсан Хюндай - Ал-Духаил). През март 2021 г. Батиста получи правото да бъде първата жена, която да ръководи дербито в Бразилия между съставите на Коринтиас и Палмейрас.

Франсиа Гонсалес

Гонсалес е едно от по-малко познатите имена в този списък и това изглежда логично с оглед на това, че повечето ѝ изяви са по време на женски футболни срещи. Въпреки това обаче тя има зад гърба си среща от квалификациите за Мондиал 2022 от зона КОНКАКАФ (б.р Антигуа и Барбуда - Гренада).

Салима Мукансанга

Родена в Руанда, първоначално Мукансанга се занимава с баскетбол, но в крайна сметка съдбата ѝ отрежда да се насочи към футбола. В началото на своята съдийска кариера тя ръководи мачове от второто ниво на женския шампионат в родината си, както и аматьорски срещи при мъжете. Първият голям успех за Салима идва по време на турнира за Купата на африканските нации 2021, когато тя е главен арбитър на двубоя от груповата фаза между Зимбабве и Гвинея. През 2022 г. Мукансанга е една от трите дами, която получава наряд за световното първенство в Катар, където влиза в ролята на четвърти рефер в хода на няколко двубоя.

Yoshimi Yamashita to become first woman referee in #AsianCup history!



The Japanese official will take charge of Group B fixture between Australia and India on January 13! #AsianCup2023 | #HayyaAsia https://t.co/LmxuEqYS9c