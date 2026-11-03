Животоспасяващи дефибрилатори поставиха в Лозенец и Ахтопол

Два автоматични външни дефибрилатора са монтирани в Лозенец и Ахтопол. Устройствата са закупени от Община Царево и са предназначени за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест до пристигането на спешен екип. В Лозенец дефибрилаторът се намира в Центъра за административно обслужване на кметството, а в Ахтопол – в медицинския кабинет на улица „Свети Никола“.

Общината е осигурила и допълнителна медицинска апаратура, сред която диагностични устройства, апарати за кръвно налягане и кислороден концентратор. Оборудването ще се използва от медицинските специалисти в Комплекса за социални услуги в Царево. Целта е по-добра медицинска грижа и по-бърза реакция при спешни ситуации.