Жоан Лапорта: Не може да имаш повече от един петел в кокошарника

Президентът на Барселона Жоан Лапорта разкритикува големия съперник Реал Мадрид за трансфера на Килиан Мбапе през 2024 година и обвини „Белия балет“ в загуба на доверие. Той заяви това в интервю за L'Equipe.

„Не можеш да имаш повече от един петел в кокошарника. Никога не работи. Приоритетът във футбола е отборът. Реал Мадрид обаче винаги е предпочитал големите играчи. Вярвам, че заради това са загубили всякакво доверие – затова (б.а. президента на Реал) Флорентино Перес се опитва да се оправдае, като разпространява лъжи за случая с Негрейра. Резултатът е един и същ: Реал Мадрид не е спечелил нищо от две години!“, каза Лапорта.

Барселона е лидер в класирането на Ла Лига с 24 точки след осем мача. Реал Мадрид е трети с 21 точки.

Барселона ще приеме Реал Мадрид в 10-ия кръг на испанското първенство.