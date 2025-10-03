Зимна приказка на "Петрохан" (СНИМКИ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зимата на прохода "Петрохан" е красива, но създава проблеми за шофьорите.

Временно е ограничено движението на всички видове превозни средства през прохода заради премахване на паднали дървета и клони и снегопочистване. От тежкия сняг са потрошени клони и дървета. Екипи на пътноподдържащата фирма и Областно пътно управление - Монтана работят на място.

Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания.

Снимки: Агенция "Пътна инфраструктура"

# прохода "Петрохан" #валежи от сняг

