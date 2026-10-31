Зрелищен "Дер Класикер" без победител, Байерн и Борусия Дортмунд си размениха четири гола в Мюнхен

Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд завършиха 2:2 в зрелищен сблъсък от осмия кръг на германската Бундеслига. Дербито на "Алианц Арена“ предложи четири попадения, пропусната дузпа, отменен гол, няколко греди и драматична развръзка в заключителните минути.

Конрад Лаймер откри резултата за баварците в 38-ата минута, но Серу Гираси възстанови равенството след час игра. Дайо Упамекано отново изведе домакините напред в 66-ата минута, преди резервата Фабио Силва да оформи крайното 2:2 в 89-ата.

Двата отбора влязоха в дербито като единствените непобедени тимове в първенството от началото на сезона, с по 17 точки след първите седем кръга. Това придаде допълнителен заряд на срещата, която можеше да излъчи едноличен лидер в класирането.

Домакините започнаха по-активно и още в първите минути установиха контрол върху притежанието на топката. В 10-ата минута Майкъл Олисе беше много близо до откриването на резултата, след като получи топката в наказателното поле и отправи силен удар, който срещна десния страничен стълб на вратата, пазена от Грегор Кобел.

Постепенно Борусия Дортмунд успя да изравни играта и да създаде опасности пред вратата на Йонас Урбиг. В 22-рата минута Джоб Белингам отправи мощен изстрел от дистанция, но стражът на Байерн се намеси отлично и изби встрани.

Само две минути по-късно Исмаел Сайбари се озова сам срещу Кобел след пробив през защитата на гостите, но опитът му да прехвърли вратаря завърши с неуспех. При последвалата ситуация футболистът на Байерн получи контузия в десния глезен и беше принудително заменен от Натаниел Браун.

Проблемите за домакините продължиха, след като малко по-късно и Серж Гнабри напусна терена заради травма. На негово място се появи Йосип Станишич.

В 34-тата минута Борусия Дортмунд дори изпрати топката в мрежата. След грешка при изнасянето на Байерн Джоб Белингам се възползва и реализира, но попадението беше преразгледано с ВАР. Главният съдия Тобиас Щилер прецени, че Карни Чуквуемека е извършил нарушение срещу вратаря Урбиг, като беше отчетена и засада, и отмени гола.

Само четири минути след спорната ситуация Байерн поведе.

Майкъл Олисе изведе по отличен начин Конрад Лаймер зад защитата на гостите. Първият удар на австриеца беше спасен с крак от Кобел, но при добавката Лаймер не сгреши и изпрати топката в мрежата за 1:0.

До почивката Борусия потърси изравняването. Белингам отправи опасен удар, преминал малко над напречната греда, а в добавеното време Максимилиан Байер също получи възможност, но изстрелът му беше блокиран от Станишич.

Второто полувреме започна с нов натиск на Байерн. Още в 47-ата минута Олисе намери Лаймер в наказателното поле, но този път Кобел се намеси решително и предотврати второ попадение.

В 55-ата минута домакините получиха отлична възможност да удвоят преднината си. След изпълнение на корнер Хари Кейн стреля, а топката срещна ръката на Феликс Нмеча. Съдията посочи бялата точка и отсъди дузпа за Байерн.

Зад топката застана Кейн, който малко преди началото на двубоя беше представил спечелената от него "Златна топка“ пред феновете на "Алианц Арена“. Английският нападател обаче не успя да отбележи, след като ударът му от 11 метра срещна напречната греда.

Пропускът се оказа скъп за баварците, защото само четири минути по-късно Борусия Дортмунд възстанови равенството.

Нико Шлотербек отне топката в предни позиции и подаде към Карни Чуквуемека, който навлезе в наказателното поле и намери Серу Гираси. Нападателят овладя отлично и с мощен удар с левия крак изпрати топката в левия ъгъл на Урбиг за 1:1.

В 66-ата минута Йошуа Кимих изпрати прецизен прехвърлящ пас към Хари Кейн. Англичанинът свали топката с глава към Дайо Упамекано, който от непосредствена близост реализира за 2:1 и върна преднината на Байерн.

Попадението принуди наставника на Борусия Нико Ковач да предприеме промени. В игра се появиха Марсел Забицер и Константинос Карецас, а малко по-късно Фабио Силва също получи шанс да помогне на гостите.

Байерн можеше да реши всичко в 75-ата минута, когато Хари Кейн отново нямаше късмет. След добра комбинация нападателят стреля от близка дистанция, но топката срещна десния страничен стълб. При ситуацията беше вдигнат и флаг за засада.

Три минути по-късно Кейн опита нов удар след отлично овладяване и завъртане, но този път топката премина на сантиметри от целта.

В заключителните минути Борусия Дортмунд започна да рискува повече в търсене на изравняването. Фабио Силва отправи опасен удар, спасен от Урбиг, а натискът на гостите постепенно се засилваше.

Така се стигна до 89-ата минута, когато настъпи кулминацията на дербито.

След продължителна атака на Борусия топката попадна в Константинос Карецас, който участва в единоборство с Александър Павлович. Кълбото достигна до Фабио Силва, а португалецът стреля прецизно с десния крак в долния ляв ъгъл и изравни за 2:2.

Попадението беше разгледано с ВАР заради съмнения за нарушение на Карецас срещу Павлович. След проверката обаче съдията потвърди гола и резултатът остана непроменен.

В добавеното време Байерн хвърли всички сили в атака и беше много близо до победата.

В 93-тата минута удар на Конрад Лаймер беше блокиран от Марсел Забицер, а в петата минута на добавеното време младият Ленарт Карл направи отличен индивидуален пробив отляво, навлезе към центъра и отправи удар, който срещна напречната греда.

Това беше поредният случай, в който гредите попречиха на домакините да стигнат до победно попадение.

В крайна сметка двата германски гранда поделиха точките след едно от най-интересните дербита от началото на сезона.

Twice we fought back, and twice we found a way. A deserved point! https://t.co/A5fFiILZgW — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 31, 2026

Равенството остави Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд без поражение в Бундеслигата, като двата тима вече имат по 18 точки след осем изиграни срещи.