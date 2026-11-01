БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 16.00 часа за страната е 19,33%

17,81% е избирателната активност в област Добрич към 16.00 ч.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
1781 избирателната активност област добрич 1600
Снимка: БНТ Добрич
Слушай новината

17,81% е избирателната активност в област Добрич към 16.00 ч. Правото си на вот на балотажа са упражнили 30 394 от общо 170 699 избиратели.

Отбелязва се повишена активност с 3,35% спрямо първия тур. Най-висока е тя в община Шабла, където до урните са отишли 25,24% от населението с право на глас, а най-ниска в община Тервел, където вота си са упражнили едва 10,28% от гражданите. В областния център Добрич активността е малко над 20%.

Общият брой на избирателите в областта за балотажа е 170 699 души – с 47 по-малко в сравнение с предходните избори, когато избирателите в областта са били 170 746.

Разкрити са общо 349 секции, включително две подвижни секционни избирателни комисии – по една в общините град Добрич и Добричка.

Изборният ден протича спокойно. До момента няма постъпили жалби в Районната избирателна комисия. Не се съобщава и за сигнали в полицията.

#избирателна активсност #област Добрич

Последвайте ни

ТОП 24

България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
1
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
2
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
3
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
4
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
6
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Президентски Избори 2026

Близо 20% е избирателната активност в Русенско към 16.00 ч.
Близо 20% е избирателната активност в Русенско към 16.00 ч.
Рекордно ниска избирателна активност в Буковлък - защо хората не отидоха до урните? Рекордно ниска избирателна активност в Буковлък - защо хората не отидоха до урните?
Чете се за: 02:17 мин.
Избирателната активност в Благоевградско достигна 19,05% към 16.00 ч. Избирателната активност в Благоевградско достигна 19,05% към 16.00 ч.
Чете се за: 01:00 мин.
Избирателната активност в област Варна към 16.00 часа е по-висока от тази на първи тур Избирателната активност в област Варна към 16.00 часа е по-висока от тази на първи тур
Чете се за: 00:37 мин.
19,49% от избирателите в област Смолян са упражнили правото си на глас към 16.00 ч. 19,49% от избирателите в област Смолян са упражнили правото си на глас към 16.00 ч.
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33% ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността Михаела Доцова: Моят избор е последователността, опитът и държавността
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност Румен Радев: Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като...
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Избирател снима вота си в Хасково – обявиха го за недействителен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Над 130 милиона души са заличени от избирателните списъци в Индия
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ