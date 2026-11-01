17,81% е избирателната активност в област Добрич към 16.00 ч. Правото си на вот на балотажа са упражнили 30 394 от общо 170 699 избиратели.

Отбелязва се повишена активност с 3,35% спрямо първия тур. Най-висока е тя в община Шабла, където до урните са отишли 25,24% от населението с право на глас, а най-ниска в община Тервел, където вота си са упражнили едва 10,28% от гражданите. В областния център Добрич активността е малко над 20%.

Общият брой на избирателите в областта за балотажа е 170 699 души – с 47 по-малко в сравнение с предходните избори, когато избирателите в областта са били 170 746.

Разкрити са общо 349 секции, включително две подвижни секционни избирателни комисии – по една в общините град Добрич и Добричка.

Изборният ден протича спокойно. До момента няма постъпили жалби в Районната избирателна комисия. Не се съобщава и за сигнали в полицията.