Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще...
Чете се за: 02:15 мин.
Карта на вота: "Прогресивна България" води...
Чете се за: 05:40 мин.
Иван Димов с три медала и изравнен европейски рекорд в...
Чете се за: 01:35 мин.
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия...
Чете се за: 00:37 мин.
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Чете се за: 02:57 мин.
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
Чете се за: 00:22 мин.
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

3D-мапинг - за първи път данните на социолозите в изборната нощ ще бъдат проектирани върху сградата на БНТ

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
3D-мапинг - за първи път данните на социолозите в изборната нощ ще бъдат проектирани върху сградата на БНТ
Както на всички избори досега, така и днес зрителите на БНТ ще бъдат изключително добре информирани. Започваме в 6.55 ч. сутринта и приключваме с последния анализ в изборната нощ. Репортерите ни ще бъдат навсякъде - от столицата, през големите градове до малките села и чужбина. А за първи път тази година данните на социолозите ще бъдат проектирани чрез 3D-мапинг върху сградата на телевизията и хората, които са навън ще могат да ги виждат.

19 април, неделя. Изборният ден започва по БНТ в 6.55 ч. със сутрешния блок "Денят на избора". Известни българи ще разкажат на Христина Христова и Симеон Иванов какво е чувството да губиш и да печелиш. В 9.00 часа зрителите ни ще чуят при Георги Любенов прогнози и коментари за вота. От 15.20 ч. Поли Златарева ще търси отговорите на важните днес въпроси в "Изборът: Още от деня". БНТ кани зрителите си да се пренесат и на едно специално място в сърцето на София. Там, от 17.00 часа, Добрина Чежмеджиева ще събере няколко поколения в "Твоите избори".

Добрина Чешмеджиева, журналист в БНТ: "Ще говорим за смисъла на това да се гласува. Няма да броим просто гласове, а ще погледнем отвъд това, което стои зад тези данни, които всички ще посрещнем. Тук ще бъдат млади хора, но и не само. Ще има сблъсък в най-добрия смисъл на думата, на поколения. Мисля, че ще бъде интересно."

От 18.00 часа е централната емисия "По света и у нас". А кулминацията идва със специалното изборно студио "Нощта на избора". То започва в 18.50 ч. с водещи Аделина Радева и Бойко Василев. Тук ще ви представим първите резултати от вота.

Аделина Радева, журналист в БНТ: "Нашите зрители ще получат най-точните резултати от двете агенции, с които работим, "Мяра" и "Алфа Рисърч" , ще получат отговор на въпоросите, които ги вълнуват и които сме тествали. Смятам, че това ще бъде един различен изборен ден, дълъг, много интересен изборен ден."

От гостите на Бойко Василев ще чуем първите анализи, най-точните прогнози, най-дълбоките коментари, ще видим героите на деня.

Бойко Василев, журналист в БНТ: "За първи път на сградата на БНТ ще бъдат проектирани чрез 3D-мапинг прогнозните резултати на двете агенцици, с които работи БНТ. Зрителят няма нужда да гледа изборната нощ по телевизора, разбира се, искаме да я гледа, но дори да излезе навън, той пак ще разбере две неща - какво става с изборите и, че БНТ е центърът на нощта."

И още - само зрителите на БНТ ще могат да видят София отвисоко и да чуят популярни инфлуенсъри в разговор с водещия Стефан А. Щерев. Мястото на покрива, където ще е той, ще се казва "С точка".

А репортерите на БНТ както винаги ще са навсякъде - от големите градове, през селата, до чужбина.

През целия ден ще можете да се информирате от ефира, от сайта ни и от мобилното приложение BNT NEWS.

Водещи новини

Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание
Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Карта на вота: "Прогресивна България" води почти навсякъде в страната, къде е най-силна подкрепата за Радев? Карта на вота: "Прогресивна България" води почти навсякъде в страната, къде е най-силна подкрепата за Радев?
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Международни наблюдатели: Голяма поляризация и негативна реторика по време на кампанията в България Международни наблюдатели: Голяма поляризация и негативна реторика по време на кампанията в България
Чете се за: 05:42 мин.
По света
Кремъл за победата на Румен Радев: Впечатлени сме от желанието за...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
По традиция най-голямата лидерска битка е в София - вижте резултатите
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
