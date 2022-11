44 точки на Букър изведоха Финикс до успех над Сакраменто

Финикс Сънс се наложи над Сакраменто Кингс със 122:117 точки като гост в поредна среща от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).

В герой за „слънцата“ се превърна Девин Букър, който наниза 44 точки. Той приключи със 17/28 при стрелбата от полето, 9/9 от наказателната линия, като добави към статистиката си осем борби, четири асистенции и шест кражби. С дабъл-дабъл се отчете Деандре Ейтън – 17 пункта и 12 овладени топки. Още трима баскетболисти на Сънс приключиха с двуцифрен точков актив – Деймиън Лий (15), Микал Бриджес (13) и Тори Крейг (11).

Let Book cook



Devin Booker finishes the first half with 21 PTS on NBA League Pass.



https://t.co/kv8oudlxUm pic.twitter.com/QrqjjH7jEw