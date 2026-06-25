Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по казуса "Баба Алино"

Окръжната и Районната прокуратура във Варна предоставиха актуална информация за водените разследвания, свързани с проблемите около местността Баба Алино и установените случаи на незаконно строителство.

Говорителят на Окръжната прокуратура – Варна Радослав Лазаров съобщи, че към момента институцията наблюдава едно досъдебно производство за длъжностно престъпление. Като част от разследването е бил разпитан в качеството на свидетел бизнесменът Олег Невзоров.

Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура - Варна: „Разследването се наблюдава от екип от прокурори и се провежда от екип от следователи. Олег Невзоров беше разпитан в качеството си на свидетел. Не знам дали бившият шеф на ДАНС е казал да има досъдебно производство за пране на пари. Но трябва да се прави разлика между административната процедура по експулсиране и съдебната процедура по екстрадиране. Не ми е известно във Варненския съд да има искане за екстрадиране на Невзоров. За експулсирането му от ДАНС би трябвало те самите да дадат своята информация.“

Лазаров допълни, че към настоящия момент не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинения.

Снимка: БТА

Пет досъдебни производства се водят под надзора на районната прокуратура, съобщи и административният ръководител на Районната прокуратура – Варна Невена Илиева.

Невена Илиева, административният ръководител на Районната прокуратура във Варна: „В последните дни е образувано още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите, както и на 28 и 29 май бяха извършени претърсвания в офисите, свързани с корпорация КУБ, където бяха иззети всички налични документи в тези офиси. Тъй като е огромен обемът от иззетите документи в момента все още продължава огледа на веществени доказателства като целта е да се установи какви точно са документите.“

По думите на Илиева вчера Олег Невзоров е бил разпитан по всяко едно от образуваните досъдебни производства. Работата по случаите продължава съвместно с всички компетентни институции.

Невена Илиева, административният ръководител на Районната прокуратура във Варна: „Работим съвместно с всички възможни институции, които имат отношение по всеки един от казусите. Към момента досъдебните производства са 5, които се водят във връзка с незаконното строителство.“