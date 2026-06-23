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Съдът остави в ареста двама, свързвани с групата „Калашниците"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Съдът остави в ареста двама, свързвани с групата „Калашниците"

Софийският апелативен съд потвърди решението на Софийския градски съд и постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Красимир Алексиев и Росен Иванов, свързвани с групата „Калашниците". Определението на СГС е правилно, мотивирано и законосъобразно, постанови съдът. И двамата обвиняеми са привлечени за тежки умишлени престъпления, наказуеми с лишаване от свобода. Двамата са обвинени за заплахи, принуди, искане на откуп, незаконно лишаване от свобода и др. Решението не подлежи на обжалване.

Прокуратурата настоя да се уважи решението на СГС. Според държавното обвинение и за двамата е налице твърде завишена степен на обществена опасност.

Защитниците на обвиняемия Алексиев поискаха по-лека мярка за неотклонение. Според адвокатите СГС безкритично е приел направената квалификация на деянието му и те помолиха мярката за неотклонение да бъде различна от „задържане под стража“ или да остане без постановена мярка. Според тях Алексиев няма да се укрие, често говори пред медии и е известен, има семейство и деца.

Защитата на Иванов посочи, че СГС не е анализирал обстоятелствата, но е приел предпоставката, че е налице опасност той да извърши престъпление, ако не е задържан под стража. Според защитата няма каквото и да било доказателство Иванов да е оказвал влияние на свидетели. Предходното му осъждане не се отнася за престъпление срещу личността. Липсват всякакви доказателства, че Иванов е лице с висока обществена опасност, казаха още от защитата и поискаха по-лека мярка за неотклонение.

Обвиняемият Алексиев каза, че от три месеца е безработен, а преди това е бил управител на автомивка и автосервиз. Той поиска съдът да му наложи по-лека мярка за неотклонение. Обвиняемият Иванов, който каза, че поправя коли, също помоли съда за по-лека мярка, тъй като се грижи за семейството си.

#групата на "Калашниците" #Калашниците #арест

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