Има жертви на рекордно високите температури във Франция

Европа продължава да гори в екстремна жега. 18 са вече жертвите на опасните горещини във Франция, сред тях две деца, оставени в семейната кола. 13 души загинаха от удавяне. Днес се очакват рекордните за Великобритания 35 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на събития на открито, нарушен транспорт и затваряне на училища. Атомна електроцентрала във Франция беше спряна късно снощи поради „екологични ограничения“, свързани с горещата вълна.Централата Голфеш използва вода от река Гарона за охлаждане, но температурата на водата стигна 28 градуса. Това създава риск за флората и фауната. Във Франция бяха счупени абсолютни рекорди, като например в Рен бяха измерени 40,6° градуса, в Бордо с 41,9°C. Национален рекорд беше поставен в Шатомейан с 43,3° градуса.

Роза Нзаба, жителка на Рен, Франция: „В момента се чувствам сякаш сме в Африка. Това е Африка – не сме в Европа. Земята се завъртя в другата посока – така че сега наистина сме в Африка.“

Във Великобритания днес се очакват рекордните за страната 35 градуса. Малко над 35 градуса са били отчетени през 1976-та. Жегата ще се засилва до средата на седмицата, като потенциално ще достигне 40°C. Метеорологичната служба издаде рядък червен код за екстремни горещини за сряда и четвъртък. В испанската столица темепартурата стигна 45 градуса. В по-голямата част на страната жегата надвиши 40 градуса.

Владимир Йепес, жител на Севиля, Испания: „Нося леки дрехи и продължавам да пия течности, да се хидратирам, защото е непоносимо. Дори когато не сме на слънце, температурата се повишава. Трябва да се грижим за здравето си, това е много важно.“

40 градуса предвиждат в Германия и Италия. Учените свързват екстремната жега с глобалното затопляне, причинено от емисиите на парникови газове.