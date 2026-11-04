Адриан Семенец: Левски обича да атакува, но изпитва трудности в защита

Старши треньорът на Ягелония Адриан Семенец изрази уважението си към игровия стил на Левски, но посочи и слабостите, които неговият отбор ще се опита да използва в предстоящия двубой между двата тима от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Срещата ще се проведе в четвъртък от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски“ в София.

На пресконференцията преди мача полският специалист подчерта, че "сините“ имат ясно изградена игрова идентичност и предпочитат атакуващия футбол, но изпитват затруднения, когато са поставени под натиск в собствената си половина.

"Левски има изразен стил на игра и обича да атакува, но не се чувства добре, когато трябва да се брани и играчите са в близост пред собствената си врата. Ще трябва да намерим начин, по който да се противопоставим“, коментира Семенец.

Наставникът на Ягелония беше категоричен, че отборът му пристига в българската столица с амбицията да спечели трите точки, като ще разчита и на натрупания опит в европейските клубни турнири.

"Разбира се, че сме тук, за да търсим победата. Искаме да използваме опита, който натрупахме в Европа през последните години“, заяви още треньорът.

Преди срещата Ягелония заема 27-ото място във временното класиране на Лига Европа с три точки от първите три кръга. Левски има четири точки и се намира на 17-а позиция.

Двубоят в София ще бъде важен и за двата отбора в борбата им за продължаване към елиминационната фаза на турнира.