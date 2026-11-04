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Евертон Бала: Голяма част от развитието ми се дължи на Хулио Веласкес

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Нападателят на Левски заяви, че е готов да играе на всяка позиция в атака, и потвърди, че преговорите за новия му договор продължават

Евертон Бала: Голяма част от развитието ми се дължи на Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
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Нападателят на Левски Евертон Бала отдаде заслуженото на старши треньора Хулио Веласкес за развитието си през последните месеци. Бразилецът говори на пресконференцията преди домакинството на Ягелония от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Бала подчерта, че работата с испанския специалист му е помогнала да подобри представянето си и да стане по-универсален в нападение.

"Смятам, че се промених и се усъвършенствах. Радвам се на моето развитие. В голяма степен това се дължи на треньора, който се опитва да ме използва на различни позиции в атака. Това е огромен плюс за мен. Готов съм да играя на всички позиции в нападението“, заяви бразилецът.

Футболистът на "сините“ коментира и значението на головете за собственото си самочувствие, като подчерта, че поставя успехите на отбора над индивидуалните си постижения.

"Винаги е важно да вкарвам голове. Като голмайстор на миналогодишното първенство искам да бележа постоянно, но за мен е по-важно да помагам на отбора по какъвто и да е начин. Искам да вкарвам във всеки мач, защото живея за това, но преди индивидуалното идва колективът. Това е най-важното за мен“, обясни Бала.

Нападателят потвърди, че разговорите с ръководството на Левски за продължаване на договора му все още не са приключили. Той обаче увери, че бъдещето му не го разсейва от предстоящите ангажименти на тима.

"Преговорите за новия ми договор продължават. Това, което мога да кажа, е, че съм много щастлив в Левски. Надявам се, ако остана тук, и аз да бъда добър актьор като Алдаир и Макун. Най-важен обаче е мачът утре и съм 120 процента концентриран върху него“, допълни той.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Ягелония #Евертон Бала #ПФК Левски София

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