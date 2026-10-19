Александър Донски на четвъртфинал при двойките в Алмати

Българинът и Филип Печонка без проблеми срещу френски тандем.
Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 250 в Алмати (Казахстан) с награден фонд 1 075 160 долара.
28-годишният състезател и Филип Печонка (Полша) се наложиха по убедителен начин срещу французите Артюр Реймон и Люка Санчез с 6:2, 6:1 за 48 минути на корта.
Донски и Печонка допуснаха пробив в началото на срещата, но спечелиха шест от следващите седем гейма и си осигуриха аванс в общия резултат. Във втората част двамата дадоха само един гейм на съперниците си и комфортно се класираха за четвъртфиналната фаза.
Там българинът и полякът ще се изправят срещу победителите от двубоя между четвъртите поставени Юки Бамбри (Индия)/Райън Сегерман (САЩ) и Сам Фербеек (Нидерландия)/Сандер Жиле (Белгия).
С успеха днес Александър Донски заработи 45 точки за ранглистата на ATP при дуетите, в която заема 81-вото място, както и 4955 долара от наградния фонд на надпреварата. Това е трети случай, в който българинът се класира за четвъртфинал на турнир от Тура на АТП и първи от 2022 година, когато игра на четвъртфиналите в София.