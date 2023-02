Александър Георгиев направи 42 спасявания за успех на Колорадо Аваланч

Колорадо Аваланч победи Флорида Пантърс с 5:3 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига.

Роденият в Русе вратар Александър Георгиев направи 42 спасявания за шампионите.

Логан О'Конър и Мат Нието дадоха аванс от два гола на гостите в зала "FLA Live Arena" в Сънрайз, но домакините възобновиха равенството с попадения на Аарън Екблад и Сам Бенет.

"Лавините" отново поведоха с два гола, като този път точни бяха Девън Тейвс и Нейтън МакКинън. Александър Барков върна едно попадение за "пантерите", но Нейтън МакКинън оформи крайния резултат с втория си гол в срещата.

Nate Dogg doing what he does best. #GoAvsGo pic.twitter.com/l0NAK0bnVx