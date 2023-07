Александър Везенков изгледа мач на Сакраменто Кингс от Лятната лига на НБА

Българинът Александър Везенков за първи път се появи пред феновете на новия си отбор от Националната баскетболна асоциация (НБА) Сакраменто Кингс в Калифорния, САЩ.

Везенков пристигна на американска земя и часове по-късно изгледа последния мач Кингс от Лятната лига California Classic срещу Маями Хийт в зала "Golden 1 Center" в Сакраменто. Баскетболистите на Сакраменто победиха Маями с 95:83, но сред най-интересните моменти на вечерта бе именно присъствието на Александър Везенков и хората, с които разговоря.

Сред тях бяха собственикът на Кингс Вивек Ранадиве, генералният мениджър на клуба Монте МакНеър и старши треньорът Майк Браун, пише изданието sacbee.com.

Везенков пристигна в залата в компанията на Макнеър и зае място на първия ред, близо до пейката на Сакраменто, който в California Classic бяха водени от треньора Люк Лукс. Българският баскетболист не бе представен на огромните видеоекрани в залата, тъй като все още не е подписал официално тригодишния си договор, което се очаква да се случи съвсем скоро. Той обаче бе посрещнат топло от феновете на Кинг, а по време на един момент от мача един привърженик извика „Обичаме те, Саша“ достатъчно силно, за да бъде чут от публиката в залата.

Александър Везенков бе поздравен от няколко представители на организацията на Сакраменто, включително главния оперативен директор Матина Колокотронис, президента по бизнес операциите Джон Райнхарт, заместник генералния мениджър Уес Уилкокс, треньора Браун и помощник треньорите Жорди Фернандес и Джей Триано.

Забелязан бе и момент, в който Майк Браун и Везенков заедно се засмяха, а малко по-късно българският национал се ръкува със собственика Ранадиве и бе приятелски поздравен от гарда ДиАрън Фокс, с когото по-рано бе заснет в залата на Сакраменто.

В по-голяма част от първото полувреме Александър Везенков разговаря с МакНеър и Уилкос, а през второто полувреме – с Фернандес и Браун.

Sasha Vezenkov talking shop with Kings head coach Mike Brown, along with assistants Jordi Fernandez and Jay Triano. pic.twitter.com/CLpo5KI6am