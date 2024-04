Александър Везенков: Контузиите спряха прогреса ми в Сакраменто Кингс

Спортист №1 на България за 2023 година Александър Везенков даде пресконференция, в която говори за първия си сезон в Сакраменто Кингс и Националната баскетболна асоциация (НБА).

Той коментира за предизвикателството, което имаше в изминалия сезон, както и плановете си за следващите месеци.

Sasha Vezenkov talks about his first NBA season with Sacramento, how big the adjustment was in playing with the Kings, having any regrets about his decision to leave Europe in hindsight and the role he feels he should play with this team. pic.twitter.com/x7P6XxWoEC