Александър Зверев и Холгер Руне отпаднаха в Шанхай, Каспер Рууд се класира за третия кръг

Олимпийският шампион по тенис Александър Зверев отпадна във втория кръг на турнира "Мастърс 1000" в Шанхай с награден фонд от 8,8 милиона долара.

Германецът, поставен под №9, отстъпи с 3:6, 1:6 на руснака Роман Сафиулин, а мачът бе повторение на финала на турнира в Чънду отпреди две седмици, който тогава бе спечелен от Зверев.

Натрупаната умора у Зверев от многото мачове в последните седмици определено повлия на играта му и той не бе конкурентоспособен в срещата. От друга страна Сафиулин показа отлична игра на ретур и доминираше над германеца по всички показатели.

В третия кръг Сафиулин ще играе с американеца Бен Шелтън, който се справи с 6:4, 6:4 с Хауме Мунар от Испания.

