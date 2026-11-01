Андрей Гюров: Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България

Днес гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България. България, която е направила своя цивилизационен избор и трябва да го отстоява ясно, достойно и уверено. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров, след като гласува в Хуманитарната гимназия в Благоевград.

снимка: БТА

"Ние проведохме една много позитивна, почетена, открита кампания. Видяхме резултатът на първия тур – той ни отваря вратите към това да можем днес да направим своят избор. Да изберем бъдещето, а не миналото. Но сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители. Излезте и гласувайте. Днес изборът е ясен. Очаквам всички български граждани да вземат съдбата си в своите ръце и да гласуват за своето бъдеще", каза още Гюров.