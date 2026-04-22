Андрей Гюров: Правителството връща в бюджета 1,4 милиарда евро от ББР

Правителството ще прехвърли обратно в бюджета 1 милиард и 400 милиона евро от държавната Българска банка за развитие. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров преди началото на днешното заседание на правителството. По думите му, парите там не се използват, а в бюджета могат да отидат за капиталови разходи.

"Осем месеца 1 милиард и 400 милиона евро седят заключени в тази касичка, прашасват там, не се движат, не влизат в икономиката, но в същото време за този дълг текат лихви.

Днес ние имаме шанс и възможност да направим нещо да ги извадим от Българската банка за развитие, преди те да са влезли в нечии джобове, преди да са се превърнали в поредните несъбираеми кредити. И нека да кажа ясно служебното правителство няма да харчи тези средства.", каза служебният премиер Андрей Гюров.

По темата с вота от неделя, той коментира, че това са едни от най-честните избори в новата ни история.

"Според всички външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. И това е отборна заслуга на всички на тази маса. Искам да ви благодаря от сърце за неуморната работа, за всичко, което направихте, за да може това да се случи. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение", каза в началото на правителственото заседание служебният премиер Андрей Гюров.