Андрей Рубльов е четвъртфиналист на тенис турнира в Шанхай

Руснакът Андрей Рубльов се класира за четвъртфинал на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, след като отстрани американския представител Томи Пол със 7:5, 7:5. Рубльов, който е под №5 в основната схема на турнира, ще играе в следващия етап с Юго Юмбер (Франция).

Мастърс-турнира в Шанхай, който е с награден фонд 8,8 милиона щатски долара, предлага на публиката изненада след изненада. Рубльов остана единственият от топ 10, който достигна до четвъртфиналите.

25-годишният Рубльов, който е 7-а ракета в подреждането на АТР, се бори малко над час и половина с американеца. В първия сет Томи Пол поведе с 4:2 след пробив, но допусна два при свое подаване, включително за 5:6. Доста сходен сценарий имаше във втората част, когато мачът вървеше равностойно до 5:5. Именно тук руснака се възползва от неуверения начален удар на противника и взе преднина, която след това и затвърди.

Confident & Clinical



Important point from @rublev on his way to getting the better of Paul 7-5, 7-5 to reach the Quarter-finals in Shanghai!#RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters pic.twitter.com/Afq0Q3ikYJ