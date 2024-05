Арина Сабаленка започна с трудна победа в Рим, Кенин елиминира Жабер

Арина Сабаленка започна с победа участието си на тенис турнира от категория WTA 1000 на клей в Рим, Италия, надигравайки във втория кръг американката Кейти Волинец.

Състезателката от Беларус изпита затруднения срещу 109-ата в света Волинец, след като трябваше да прави пълен обрат, но все пак намери начин да стигне до успеха след 4:6, 6:3, 6:2.

Така Сабаленка избегна участта за втора поредна година да загуби още първия си двубой в италианската столица, а в спор за място на осминафиналите ѝ предстои да се изправи срещу поставената под №32 Даяна Ястремска, която се справи с германската квалификантка Лаура Зигемунд също в три сета - 4:6, 7:5, 6:2.

