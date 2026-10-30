БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Румен Радев: България е извадена от "сивия...
Чете се за: 03:57 мин.
Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено...
Чете се за: 02:30 мин.
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт...
Чете се за: 01:42 мин.
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на...
Чете се за: 05:22 мин.
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 08:22 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ашраф Хакими с хеттрик и две асистенции донесе категорична победа на ПСЖ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

Мароканският защитник участва и в петте гола при успеха с 5:1 над Льо Авър, а парижани записаха шеста поредна победа във френското първенство

Ашраф Хакими с хеттрик и две асистенции донесе категорична победа на ПСЖ
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пари Сен Жермен продължава победната си серия във френската Лига 1, след като разгроми Льо Авър с 5:1 като гост в двубой от деветия кръг на шампионата. Големият герой за парижани беше Ашраф Хакими, който изигра изключителен мач, отбелязвайки първия хеттрик в кариерата си и добавяйки две асистенции.

Въпреки категоричния краен резултат срещата започна по-добре за домакините. Льо Авър изненадващо поведе в 18-ата минута, когато Джош Маджа се разписа и даде надежди на своя отбор за положителен резултат срещу шампионите.

Отговорът на ПСЖ обаче не закъсня. В 26-ата минута Хакими влезе в ролята на асистент, подавайки към Мика Годс, който възстанови равенството. Само две минути по-късно мароканският национал сам намери пътя към мрежата и осъществи пълен обрат за 2:1.

След почивката футболистите на ПСЖ продължиха да диктуват събитията на терена, а Хакими отново беше в центъра на вниманието.

В 55-ата минута десният защитник отбеляза второто си попадение в двубоя и увеличи преднината на гостите на 3:1. Седем минути по-късно той записа и втората си асистенция, след като подаде на Сени Маюлу, който направи резултата 4:1.

В 69-ата минута Хакими сложи точка на головото шоу, реализирайки третото си попадение и оформяйки крайното 5:1. Така мароканецът завърши вечерта с впечатляващите три гола и две голови подавания, като имаше пряко участие във всяко едно от попаденията на своя отбор.

Победата беше шеста поредна за Пари Сен Жермен в Лига 1 и затвърди лидерската позиция на шампионите, които събраха 20 точки.

В друг двубой от кръга Ница също постигна убедителен успех, след като победи Рен с 5:2 пред собствена публика.

Главно действащо лице за домакините беше Ели Уахи, който реализира хеттрик и добави асистенция. Първите му две попадения дойдоха от дузпи, а останалите голове за Ница отбелязаха Джонатан Клаус и Мохамед Амура.

За гостите от Рен точни бяха Себастиан Шимански и Булайе Диа, като вторият се разписа от наказателен удар.

След изиграните срещи ПСЖ оглавява класирането с 20 точки, докато Рен заема втората позиция с 16.

#Лига 1 2026/2027 #ФК Пари Сен Жермен #Ашраф Хакими

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
2
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБНОВЕНО)
4
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
5
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
5
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
6
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...

Още от: Европейски футбол

Андони Ираола преди сблъсъка с Арсенал: Феновете имат право да мечтаят за титлата
Андони Ираола преди сблъсъка с Арсенал: Феновете имат право да мечтаят за титлата
Милан задържа Кристиан Пулишич до 2031 година преди сблъсъка с Левски Милан задържа Кристиан Пулишич до 2031 година преди сблъсъка с Левски
Чете се за: 01:55 мин.
Доминик Калвърт-Люин ще подновява договора си с Лийдс Доминик Калвърт-Люин ще подновява договора си с Лийдс
Чете се за: 01:20 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:37 мин.
Дани Олмо получи фланелка с №100 в Барселона Дани Олмо получи фланелка с №100 в Барселона
Чете се за: 01:17 мин.
Евертън заслужи място на четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата Евертън заслужи място на четвъртфиналите в турнира за Купата на лигата
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО за БНТ: България завърши своя екшън план, заяви президентът на Групата за финансови действия
ЕКСКЛУЗИВНО за БНТ: България завърши своя екшън план, заяви...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Джип навлезе в двор и спря до фасадата на жилищна сграда в Несебър Джип навлезе в двор и спря до фасадата на жилищна сграда в Несебър
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции (СНИМКИ) ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Властите в Италия на крак срещу скъпия живот, риск от насилие във Франция на протестите утре Властите в Италия на крак срещу скъпия живот, риск от насилие във Франция на протестите утре
Чете се за: 01:12 мин.
По света
„Хелоуинско недоволство“: Париж се готви за нова...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Най-голямата кражба на криптовалута: Хакери източиха 6,3 милиарда...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
САЩ одобри продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ