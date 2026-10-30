Ашраф Хакими с хеттрик и две асистенции донесе категорична победа на ПСЖ

Пари Сен Жермен продължава победната си серия във френската Лига 1, след като разгроми Льо Авър с 5:1 като гост в двубой от деветия кръг на шампионата. Големият герой за парижани беше Ашраф Хакими, който изигра изключителен мач, отбелязвайки първия хеттрик в кариерата си и добавяйки две асистенции.

Въпреки категоричния краен резултат срещата започна по-добре за домакините. Льо Авър изненадващо поведе в 18-ата минута, когато Джош Маджа се разписа и даде надежди на своя отбор за положителен резултат срещу шампионите.

Отговорът на ПСЖ обаче не закъсня. В 26-ата минута Хакими влезе в ролята на асистент, подавайки към Мика Годс, който възстанови равенството. Само две минути по-късно мароканският национал сам намери пътя към мрежата и осъществи пълен обрат за 2:1.

След почивката футболистите на ПСЖ продължиха да диктуват събитията на терена, а Хакими отново беше в центъра на вниманието.

В 55-ата минута десният защитник отбеляза второто си попадение в двубоя и увеличи преднината на гостите на 3:1. Седем минути по-късно той записа и втората си асистенция, след като подаде на Сени Маюлу, който направи резултата 4:1.

В 69-ата минута Хакими сложи точка на головото шоу, реализирайки третото си попадение и оформяйки крайното 5:1. Така мароканецът завърши вечерта с впечатляващите три гола и две голови подавания, като имаше пряко участие във всяко едно от попаденията на своя отбор.

Победата беше шеста поредна за Пари Сен Жермен в Лига 1 и затвърди лидерската позиция на шампионите, които събраха 20 точки.

В друг двубой от кръга Ница също постигна убедителен успех, след като победи Рен с 5:2 пред собствена публика.

Главно действащо лице за домакините беше Ели Уахи, който реализира хеттрик и добави асистенция. Първите му две попадения дойдоха от дузпи, а останалите голове за Ница отбелязаха Джонатан Клаус и Мохамед Амура.

За гостите от Рен точни бяха Себастиан Шимански и Булайе Диа, като вторият се разписа от наказателен удар.

След изиграните срещи ПСЖ оглавява класирането с 20 точки, докато Рен заема втората позиция с 16.