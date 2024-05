Атланта Хоукс спечели за първи път в историята си лотарията за Драфт 2024

Атланта Хоукс ще има първи избор в Драфт 2024. Това стана, след като „ястребите“ спечелиха лотарията за първи път в историята си, макар шансовете им за това да бяха едва 3%.

Втори е Вашингтон Уизърдс, а челната четворка допълват Хюстън Рокетс и Сан Антонио Спърс.

Отборът на Александър Везенков Сакраменто Кингс ще избира 13-ти.

Детройт Пистънс, който заедно с Уизърдс имаше най-голям процент за първото място - 14%, остана едва пети.

The 2024 #NBADraftLottery presented by State Farm Results.



Watch the 2024 #NBADraft presented by State Farm on June 26-27 at 8:00 PM ET on ABC/ESPN! pic.twitter.com/tYARdeUDqA