Цинуен Джън спря подема на Наоми Осака и се класира за четвъртфиналите на турнира WTA 1000 в Рим

Цинуен Джън се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на турнира WTA 1000 в Рим след категорична победа над японката Наоми Осака с 6:2, 6:4 за час и 24 минути.

2 - Since the format’s introduction in 2009, Qinwen Zheng is only the second Asian player to reach multiple WTA-1000 QFs on hard and clay court before the age of 23, after her defeated opponent, Naomi Osaka. Symmetry.#IBI24 | @InteBNLdItalia @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/3cSIJbpd82