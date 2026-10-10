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Аугсбург постави рекорд за най бърз гол в Бундеслигата и спря Байерн Мюнхен

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Робин Фелхауер постави рекорд в Бундеслигата след груба грешка на Мануел Нойер, а шампионите стигнаха само до 2:2 и пропуснаха шанса да оглавят класирането

Аугсбург постави рекорд за най бърз гол в Бундеслигата и спря Байерн Мюнхен
Снимка: AP Photo
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Аугсбург и Байерн Мюнхен завършиха 2:2 в зрелищен двубой от петия кръг на Бундеслигата, който ще остане в историята на германския футбол. Робин Фелхауер отбеляза най-бързия гол от създаването на първенството, разписвайки се още в осмата секунда след сериозна грешка на вратаря на шампионите Мануел Нойер.

Срещата започна по невероятен начин, след като футболистите на Байерн изпълниха началния удар и върнаха топката към своя капитан. Нойер, който се намираше далеч извън наказателното си поле, се опита да изчисти, но беше притиснат от Фелхауер. Изританият от германския страж пас се отклони в играча на Аугсбург, който се възползва от ситуацията и изпрати топката в опразнената врата.

Попадението падна само осем секунди след началото на срещата и подобри досегашния рекорд за най-бърз гол в историята на Бундеслигата. Предишното върхово постижение беше девет секунди, но официалният сайт на германското първенство и статистическата компания Opta потвърдиха, че голът на Фелхауер е реализиран за по-кратко време.

Шокиращото начало постави Байерн в ролята на догонващ, а домакините получиха сериозен психологически импулс в опита си да изненадат действащия шампион.

Баварците успяха да възстановят равенството в началото на второто полувреме, когато Исмаел Сайбари се разписа за 1:1. Радостта на гостите обаче не продължи дълго.

Родриго Рибейро отново изведе Аугсбург напред, възползвайки се от поредно колебливо решение на Мануел Нойер. Така опитният вратар се оказа замесен и в двете попадения, допуснати от неговия отбор.

Байерн опита да наложи натиск и да обърне развоя на срещата, но три попадения на шампионите бяха отменени заради засади. Въпреки трудностите гостите все пак успяха да избегнат поражението.

Натаниел Браун отбеляза първия си гол в Бундеслигата и оформи крайното 2:2, осигурявайки точка за мюнхенския гранд.

Равенството се оказа разочароващ резултат за Байерн, който не демонстрира най-доброто си лице в първия си двубой след продължителната пауза за националните отбори.

Шампионите пропуснаха отлична възможност да излязат начело в класирането, след като лидерът Борусия Дортмунд също загуби точки в петък, завършвайки 2:2 у дома срещу Вердер Бремен.

Битката за първото място остава изключително оспорвана, като третият в подреждането Фрайбург също получава шанс да оглави Бундеслигата при победа над Шалке 04 в неделя.

В останалите срещи от кръга Байер Леверкузен постигна драматичен успех с 4:3 срещу Майнц 05 и се изкачи до четвъртата позиция в класирането.

Унион Берлин записа първата си победа за сезона след минимално 1:0 срещу новака Елферсберг. Българският национал Лукас Петков започна като титуляр за гостите и остана на терена през всичките 90 минути, но не успя да помогне на своя отбор да избегне поражението.

Щутгарт също прибави три точки към актива си, след като надделя с 2:0 над новака Падерборн. Попаденията за победителите реализираха Джеф Шабо и Крис Фюрих.

Хамбургер ШФ пък стигна до драматичен успех с 3:2 при гостуването си на Хофенхайм, като победното попадение падна в заключителните минути на срещата.

Програмата в събота завършва с двубоя между РБ Лайпциг и Айнтрахт Франкфурт.

Въпреки останалите резултати голямата история на кръга остава рекордното попадение на Робин Фелхауер, който наказа грешката на Мануел Нойер само осем секунди след първия съдийски сигнал и помогна на Аугсбург да спре шампиона Байерн Мюнхен.

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#Бундеслига 2026/2027 #ФК Аугсбург #ФК Байерн Мюнхен

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