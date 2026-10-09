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България оглави класирането в отборната надпревара при девойките старша възраст на Балканското първенство по художествена гимнастика

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Спорт
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След първите два уреда националният отбор е начело със сбор от 51.250 - с 5.550 точки аванс пред втория Румъния (45.700).

България оглави класирането в отборната надпревара при девойките старша възраст на Балканското първенство по художествена гимнастика
Снимка: БТА
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България поведе убедително в класирането на отборната надпревара при девойките старша възраст на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул, Турция.

След първите два уреда националният отбор е начело със сбор от 51.250 - с 5.550 точки аванс пред втория Румъния (45.700).

Радина Стоянова и Ава Маказчиева оглавиха класиранията на своите уреди и с първи по сила резултати си осигуриха място на финалите. Стоянова е с първи по сила резултат на обръч от 27.150 точки (трудност 11.800; артистичност 7.500; изпълнение 7.850), на 4.300 точки пред втората Мария Продан (Румъния), която има 22.850.

На топка Ава Маказчиева също е лидер с 24.100 точки (D9.700; 7.200; 7.200) и аванс от 1.250 точки пред втората Елисабета Кордуняну (Румъния, 22.850).

При съдиите при девойки старша възраст Християна Тодорова е в панела за трудност с уред, а Цвета Кузмова - за изпълнение.

По-рано днес при девойки младша възраст България отново поведе в класирането на Балканиадата.

Състезанието продължава до неделя.

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