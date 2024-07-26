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Българските знаменосци на Олимпийските игри в Париж (ВИДЕО)

Станимира Петрова и Любомир Епитропов ще развеят българския флаг в Париж

станимира петрова съм доволна третото цел
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от БНТ
19:35, 26.07.2024
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
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Боксьорката Станимира Петрова и плувецът Любомир Епитропов ще бъдат българските знаменосци на Олимпийските игри в Париж.

"Това е голяма чест и гордост. Разплаках се, след като ме поканиха. Това е голяма гордост за нас", споделя боксьорката.

"Това е най-голямото вълнение за мен, защото единствено гордост и чест ми носи призванието да бъда знаменосец. Доста вълнуващо е да развея трибагреника", твърди плувецът.

Двамата все още не са обсъждали какво се очаква от тях, като дискусията ще бъде на място - в Париж.

Можете да гледате целия материал във видеото.

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#Летни олимпийски игри в Париж 2024
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