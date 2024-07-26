Българските знаменосци на Олимпийските игри в Париж (ВИДЕО)
Станимира Петрова и Любомир Епитропов ще развеят българския флаг в Париж
Боксьорката Станимира Петрова и плувецът Любомир Епитропов ще бъдат българските знаменосци на Олимпийските игри в Париж.
"Това е голяма чест и гордост. Разплаках се, след като ме поканиха. Това е голяма гордост за нас", споделя боксьорката.
"Това е най-голямото вълнение за мен, защото единствено гордост и чест ми носи призванието да бъда знаменосец. Доста вълнуващо е да развея трибагреника", твърди плувецът.
Двамата все още не са обсъждали какво се очаква от тях, като дискусията ще бъде на място - в Париж.
Можете да гледате целия материал във видеото.
Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber
Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини
Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok