Българските знаменосци на Олимпийските игри в Париж (ВИДЕО)

Боксьорката Станимира Петрова и плувецът Любомир Епитропов ще бъдат българските знаменосци на Олимпийските игри в Париж.

"Това е голяма чест и гордост. Разплаках се, след като ме поканиха. Това е голяма гордост за нас", споделя боксьорката.

"Това е най-голямото вълнение за мен, защото единствено гордост и чест ми носи призванието да бъда знаменосец. Доста вълнуващо е да развея трибагреника", твърди плувецът.

Двамата все още не са обсъждали какво се очаква от тях, като дискусията ще бъде на място - в Париж.

Можете да гледате целия материал във видеото.

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